В Польше опасаются дефицита угля из-за невозможности заменить качественное российское сырье

Жители Польши жалуются, что уголь, импортируемый в страну на замену российскому, по качеству уступает углю из РФ, пишет газета «Речь Посполита».

Как пишет издание, ограниченная доля топливного угля в смеси и его низкая теплотворная способность могут спровоцировать дефицит сырья. Импортный энергетический уголь может лишь ненамного заменить российский и отечественный для нужд потребителей.

По данным Министерства окружающей среды Польши, с каждой тонны импортного энергетического угля после просеивания остается только 20-40% продукта, пригодного для продажи потребителям. Между тем эксперты заявляют, что этот показатель завышен, он находится на уровне 15-20%.

Кроме того, импортный уголь стоит дороже и отличается более низким качеством.

«Клиент спалит тонну, а тепла получит столько, сколько с 700-800 кг нашего или российского угля», — рассказал один из продавцов угля.

В крупнейшей в Польше компании — Польской энергетической группе (PGE), отвечающей за экстренный импорт в Польшу 5 млн тонн угля, заявили, что в зависимости от страны происхождения угля его теплота сгорания бывает разной. Компания импортирует уголь из Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР, сообщает СМИ.

Ранее сообщалось, что в Польше гражданам придется сжигать древесину и мусор для отопления своих домов зимой из-за острого дефицита угля, который произошел после отказа от поставок из России.