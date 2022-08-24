Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Медики связали недостаточный сон у подростков с ожирением 16:11
В Херсонской области заявили о выпуске более 10 снарядов ВСУ по району... 16:10
Tesla рассекретила интерьер электрического грузовика Semi 16:10
Названа дата премьеры космической драмы «Вызов» 16:06
Bloomberg: слабый курс евро «разрывает» экономику ЕС 16:05
Марио Драги заявил, что Италия может отказаться от российского газа к осени... 16:04
Жертва рассказала, как пыталась скрыться от футболиста Менди после того, как он схватил ее... 16:03
Звезда «Битвы экстрасенсов» предположил, что Кочервей... 16:01
Посольство РФ в Литве назвало агонией инициативу пускать россиян лишь после вопроса... 16:00
Финансист Миронюк допустил, что фунт сравняется в цене с долларом... 16:00

В Польше опасаются дефицита угля из-за невозможности заменить качественное российское сырье

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Жители Польши жалуются, что уголь, импортируемый в страну на замену российскому, по качеству уступает углю из РФ, пишет газета «Речь Посполита».

Как пишет издание, ограниченная доля топливного угля в смеси и его низкая теплотворная способность могут спровоцировать дефицит сырья. Импортный энергетический уголь может лишь ненамного заменить российский и отечественный для нужд потребителей.

По данным Министерства окружающей среды Польши, с каждой тонны импортного энергетического угля после просеивания остается только 20-40% продукта, пригодного для продажи потребителям. Между тем эксперты заявляют, что этот показатель завышен, он находится на уровне 15-20%.

Кроме того, импортный уголь стоит дороже и отличается более низким качеством.

«Клиент спалит тонну, а тепла получит столько, сколько с 700-800 кг нашего или российского угля», — рассказал один из продавцов угля.

В крупнейшей в Польше компании — Польской энергетической группе (PGE), отвечающей за экстренный импорт в Польшу 5 млн тонн угля, заявили, что в зависимости от страны происхождения угля его теплота сгорания бывает разной. Компания импортирует уголь из Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР, сообщает СМИ.

Ранее сообщалось, что в Польше гражданам придется сжигать древесину и мусор для отопления своих домов зимой из-за острого дефицита угля, который произошел после отказа от поставок из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть