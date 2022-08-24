Крупнейший в Литве завод удобрений Achema с осени прекратит работу из-за подорожания газа

Литовский завод по производству удобрений Achema остановит работу с сентября 2022 года из-за роста цен на природный газ. Предприятие не может позволить себе продолжать деятельность из-за роста себестоимости продукции, заявил в эфире литовской радиостанции LRT генеральный директор завода Рамунас Миляускас.

По его словам, из-за роста цен на газ предприятие не может предоставить европейским покупателям азотных удобрений конкурентоспособные цены. При этом порядка 80% себестоимости продукции Achema приходится на природный газ. Завод является крупнейшим в Литве потребителем этого сырья.

В результате топливного кризиса часть персонала завода отправят в простой. Остальные продолжат работу по технологическому присмотру за оборудованием в сентябре, заключил Миляускас.

23 августа польская компания ANWIL, производившая удобрения, также приостановила работу из-за роста цен на газ. На прошлой неделе цены на природный газ выросли на 41% — с €200,4 за МВтч до €282,8.

Во второй половине августа еще один польский производитель удобрений Grupa Azoty вынужденно сократил производство в связи с высокой стоимостью энергоносителей. По данным компании, рекордное подорожание газа с €72 за МВтч в феврале до €276 в августе не дает возможности полноценно продолжать производство.