Мишустин: результаты исполнения бюджета в первом полугодии достойные, несмотря на санкции

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что результаты исполнения бюджета страны в первой половине 2022 года достойные, несмотря на внешнее давление, передает ТАСС.

«Несмотря на сильнейшее внешнее давление как на отдельные компании, так и на экономику нашей страны, результаты в целом достойные», — сказал он.

По словам Мишустина, Россия справляется с внешними вызовами уверенно, а доходы в стране в первом полугодии выросли почти на четверть по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Премьер уточнил, что они составили свыше 14 трлн рублей. При этом расходы — немногим более 12,5 трлн.

Ранее сообщалось, что десять крупнейших регионов России резко увеличили доходы на 27% в первом полугодии 2022 года, до 4,37 трлн руб. на фоне санкций. На долю этих десяти субъектов за данный период пришлось 47% суммарных доходов консолидированных бюджетов российских регионов.