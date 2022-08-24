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Eurasianet: Китай и Россия начали противоборство из-за казахстанской нефти

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Depositphotos

Китай и Россия начали негласное противоборство из-за поставок нефти из Казахстана. Об этом сообщает Eurasianet.

В условиях замедления роста китайской экономики КНР хочет, чтобы нефть из Казахстана могла беспрепятственно идти на мировой рынок. Однако если этих поставок не будет, то цены на нефть резко вырастут, а потребительский спрос на товары из Китая начнет уменьшаться, отметили в публикации.

Там также добавили, что после начала спецоперации России на Украине Москва уже два раза блокировала поставки нефти из Казахстана. При этом неважны причины России, главное то, что Пекину не нравятся подобные действия.

По данным издания, Китай негласно поругал Россию за блокировки. При этом Пекин ясно дал понять, что не собирается терпеть вмешательства в экспорт казахстанской нефти.

23 августа «Коммерсантъ» писал, что поставки казахстанской нефти на мировой рынок по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) могут упасть на 15 млн тонн из-за четвертой за год поломки оборудования.

До этого КТК-Р, в котором участвует Россия и Казахстан, вновь сократил прокачку нефти в Россию. Причиной сокращения объема подачи сырья на российскую территорию КТК назвал ремонт на трубопроводе и остановку производства нефти на месторождении Кашаган.

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