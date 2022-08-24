«Ъ» сообщил о подорожании бензина на российских АЗС

За прошедшую неделю стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 на российских автозаправочных станциях увеличилась в среднем на 2 и 7 копеек соответственно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.

Повышение стоимости топлива обусловлено рядом факторов. Среди ключевых — двукратное снижение рентабельности продаж бензина на заправках за последние полтора месяца и ростом оптовых цен на топливо в июле.

В начале августа цены на своих АЗС повысил «Лукойл», на прошлой неделе — «Газпромнефть» и «Татнефть». Стоимость топлива может увеличиться в начале осени, если на рынке возникнет нехватка бензина в связи с проведением профилактических ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщает издание.

В конце июля цена дизеля на бирже в России достигла исторического максимума в 56 769 рублей за тонну. Это произошло на фоне роста котировок на дизтопливо в Европе. Там оно подорожало до максимальных значений с начала 2020 года. Повышение цен тогда также связали с недостаточным предложением топлива из-за проведения ремонтов на российских НПЗ в Астрахани, Ачинске, Антипино и Самаре.