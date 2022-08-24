Teikoku Databank: компании из Японии тормозят уход из России два месяца подряд

Японские компании уже два месяца подряд приостанавливают свой уход с российского рынка. Об этом сообщается на сайте исследовательского центра Teikoku Databank.

«В период с марта по апрель одна за одной компании объявляли о приостановке деятельности в РФ. Однако после этого тенденция стремительно замедлилась, а в июле число новых компаний, которые объявили о приостановке или выходе из бизнеса в РФ, упало до нуля», — отметили в публикации.

Там также добавили, что впоследствии даже крупные японские компании стали избегать заявлений по поводу ухода с российского рынка.

В исследовании указали, что к 21 августа 74 из 168 крупных японских компаний заявили об уходе с российского рынка. При этом шесть из 74 реально покинули рынок, а 48 из 74 приостановили финансовые операции и производство в России. При этом в период с 19 июня по 21 августа вообще ни одна японская компания не заявляла, что собирается покинуть Россию или приостановить свою деятельность.

19 августа газета The Asahi писала, что японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2». Ранее он был переведен под управление нового оператора.