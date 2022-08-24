Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Комментатор Генич заявил, что Федун может купить новый футбольный клуб 08:31
Global Times: США и их союзники превратили Украину в оружейный полигон... 08:31
Звезда «Сватов» Железняк объяснила причину популярности сериала 08:30
Норвегия и Британия поставят Киеву микробеспилотники на сумму свыше $9 млн 08:29
Экс-депутат Рады назвал цель визита президента Польши в Киев 08:27
«Страна.ua»: украинские силовики в Харькове начали проверять граждан... 08:25
Галкина заметили в компании неизвестной блондинки в Польше 08:18
Экс-форвард сборной Италии Кассано назвал игрока «Наполи» Хвичу феноменом 08:17
Военнослужащий ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат с поля боя 08:16
Продюсер Лавров рассказал о райдере Лолиты 08:13

Teikoku Databank: компании из Японии тормозят уход из России два месяца подряд

close
100%
Jae C. Hong/AP

Японские компании уже два месяца подряд приостанавливают свой уход с российского рынка. Об этом сообщается на сайте исследовательского центра Teikoku Databank.

«В период с марта по апрель одна за одной компании объявляли о приостановке деятельности в РФ. Однако после этого тенденция стремительно замедлилась, а в июле число новых компаний, которые объявили о приостановке или выходе из бизнеса в РФ, упало до нуля», — отметили в публикации.

Там также добавили, что впоследствии даже крупные японские компании стали избегать заявлений по поводу ухода с российского рынка.

В исследовании указали, что к 21 августа 74 из 168 крупных японских компаний заявили об уходе с российского рынка. При этом шесть из 74 реально покинули рынок, а 48 из 74 приостановили финансовые операции и производство в России. При этом в период с 19 июня по 21 августа вообще ни одна японская компания не заявляла, что собирается покинуть Россию или приостановить свою деятельность.

19 августа газета The Asahi писала, что японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2». Ранее он был переведен под управление нового оператора.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть