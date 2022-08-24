RT: россияне в августе стали чаще брать кредиты на подготовку детей к школе

С 5 по 19 августа среди россиян на 20% выросло количество заявок на потребительские кредиты по сравнению с аналогичным периодом июля. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные исследования финансового маркетплейса «Сравни».

В компании пояснили, что в основном россияне берут кредиты на закрытие базовых жизненных потребностей, строительство или ремонт, а также подготовку детей к школе.

Согласно данным исследования, за подбором и получением потребкредитов активнее всего обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Красноярска. В основном россияне запрашивали суммы в размере 300, 100 и 500 тыс. рублей.

Самый высокий средний кредитный рейтинг россиян в 2022 году составил 573 балла, а в прошлом году — 551 балл, выяснили аналитики маркетплейса. Выше всего этот показатель у жителей столицы, а ниже всего — у жителей Чечни, добавили в компании.

По данным аналитиков, продажи товаров из категории «Школьные принадлежности и обучение» выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты «Авито» подсчитали, что собрать в первый класс девочку на «Авито» обойдется в 52 940 рублей, а мальчика — на тысячу дороже, в эту сумму, кроме комплекта одежды и канцелярии, входят покупка ноутбука и смартфона.

Без гаджетов набор первоклассника обойдется в 6840 рублей для девочек и 7320 рублей для мальчиков.