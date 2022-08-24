«Известия»: российские банки тестируют начисление зарплат через СБП

Пять российских банков весной и летом протестировали функцию начисления заработных плат через систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

При помощи сервиса можно осуществлять перевод средств по реквизитам в СБП, таким как номер телефона, ИНН и другим данным. При этом банк, куда будут поступать деньги, работник сможет выбрать самостоятельно.

Пилот проводился на площадке ассоциации «ФинТех».

Комментируя информацию о тестировании, Абсолют Банке и Новикомбанке заявили, что знают об инициативе, но в пилоте не участвуют. В УБРиР сказали, что активно прорабатывают реализацию сервиса для своих клиентов. Представители «Сбера» подчеркнули, что поддерживают все доступные на рынке способы зачисления платежей физическим лицам.

Ранее сообщалось, что несколько кредитных организаций, среди которых Росбанк, «Открытие» и Райффайзенбанк планируют подключиться к сервису быстрых платежей (СБП) с применением «СБПэй».