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В Великобритании допустили закрытие 70% пабов из-за роста цен на электричество

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Frank Augstein/AP

Около 70% пабов могут прекратить работу из-за высоких цен на электричество, сообщает Morning Advertiser.

«Даже увеличение на 20% будет неподъемным, не говоря уже о 200%», – цитирует издание одного из представителей отрасли.

По результатам опроса владельцев пабов, который провело издание, более 65% владельцев пабов отметили рост расходов на оплату коммунальных услуг более чем на 100%. При этом 30% заявили о скачке на 200%, а 8% сообщили об увеличении расходов более чем на 500%.

Избежать закрытия им бы помогли правительственные меры – снижение НДС и ограничение роста цен на электроэнергию, считают владельцы пабов.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 24% британцев не сможет оплатить счета за электроэнергию в октябре, когда британский энергорегулятор Ofgem в очередной раз повысит их стоимость. 24% жителей Великобритании уже в октябре не смогут оплатить счета за электроэнергию, а к январю следующего года эта цифра может вырасти до 34%.

С 1 апреля британский энергорегулятор Ofgem повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с £1400 до почти £2000 для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Очередное повышение планируется в октябре 2022 года.

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