В Москве появился магазин сувениров и одежды с самыми известными цитатами Лукашенко

В Москве открылся первый магазин с сувенирами и одеждой от президента Белоруссии Александра Лукашенко с его самыми известными цитатами. Он расположен в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ в столице. Об этом сообщает ТАСС.

В магазине можно купить майки, свитшоты, кепки и сумки с надписями: «Первый», «Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай», «Будет очень интересно. Начинайте шевелиться», а также «Не позволим нас наклонить. Любимую не отдают» и «Я же диктатор, мне тяжело понимать демократию». Также в торговой точке продаются шоколад и подушки с надписью: «Чтобы понять, как я сплю, надо со мной спать».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в декабре 2021 года аналогичный магазин сувениров и одежды с цитатами Лукашенко заработал в Минске.

Тогда все цитаты белорусского лидера разобрали на футболки. Еще до открытия у торговой точки выстроилась очередь примерно из 50 человек, надеявшихся первыми сделать покупки. Те, кто успеет, получат в подарок шоколад «Президент».

Футболки и толстовки были изготовлены из натурального хлопка на белорусских предприятиях. Модели представлены в базовых цветах (черном и белом) по цене около $8 за футболку и $16-18 за худи.

Наибольший интерес у клиентов магазина вызвали товары с надписями «Любимую не отдают», «Факты на стол», «Президентами не становятся, президентами рождаются».