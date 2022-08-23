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Эксперты назвали раздел активов Сбера и VK выгодным для обеих компаний

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Партнерство Сбера и VK не закончено, а выходит на новый уровень, раздел активов позволит компаниям сосредоточиться на развитии нужных им сервисов. Такую позицию высказали эксперты агентству экономической информации ПРАЙМ.

Раздел активов Сбера и VK путем выхода последнего из состава совместного предприятия «О2О Холдинг» и покупки 100% акций службы доставки Delivery Club произошел в оптимальное для рынка время — он выгоден для всех участников процесса и позволит каждому сосредоточиться на развитии в определенном направлении, сообщается в материале, опубликованном агентством ПРАЙМ.

«Консолидация доставки еды в руках Яндекс чем-то напоминает текущую ситуацию с такси, когда Яндекс стал практически монополистом», — заявил агентству генеральный директор Remain Дмитрий Клапша.

VK, по его словам, делает фокус на медийные активы, поэтому им интересны Новости и Дзен, которые они, судя по всему, интегрируют во «ВКонтакте».

«Яндекс, в свою очередь, развивает универсальное приложение Яндекс Go, со всеми сервисами по доставке и такси», — цитирует эксперта ПРАЙМ.

«Сделка Сбера и VK давно обсуждалась, так что ничего неожиданного в ней нет, стороны просто разделили активы наилучшим для себя образом. VK получил сервис, который необходим ему для сделки с Яндексом, банку же достался самый успешный из сервисов Самокат, который, как мы видим, дает хорошие показатели по количеству заказов», — приводят слова основателя PR-агентства Ольги Карауловой авторы публикации.

Представитель компании Nikoliers Марат Мурадян выразил мнение, что обе компании продолжат развивать какие-то совместные направления.

«Раздел активов дал возможность мирно договориться и получить каждой компании ликвидную часть. Cберу, например, который занимается e-com, остался привлекательный «Самокат». По результатам исследования Data Insight Самокат занимает 1-е место среди конкурентов по количеству заказов на протяжении 2022 года. Самокат удерживает лидерство по этому показателю на протяжении двух лет», — заявил эксперт агентству экономической информации.

Напомним, сегодня VK объявил о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников совместного со Сбером предприятия «О2О Холдинг».

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