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Шувалов сообщил Путину, что ВЭБ перешел на работу в рублях

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация перешла на работу в рублях и валютах дружественных стран. Об этом пишет «Прайм».

«Мы перешли исключительно к работе в рублях. По евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим», — сказал Шувалов.

Он добавил, что ВЭБ использует и другие валюты дружественных стран.

Ранее в Центробанке заявили, что Банк России намерен ускорить девалютизацию в стране и вводить дополнительные меры для сокращения банковских операций в долларах и евро.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин, в свою очередь, отметил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. По его словам, уход от использования данных валют и переход на расчеты «в приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах» — это единственный способ гарантировать стабильность таких связей между Россией и ее партнерами. Это особенно актуально на фоне усиливающегося геополитического давления «коллективного Запада», добавил он.

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