Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Блогера осудили за требование подарить ей щенка в обмен на публикацию... 17:14
Правительство Эстонии объявило танк-памятник в Нарве собственностью государства 17:13
РЖД предложили Литве несколько вариантов оплаты за транзит в Калининград 17:12
Экс-разведчик США заявил, что НАТО сильно ослабила себя, поставляя оружие Украине 17:09
Apple впервые за несколько лет обновит дизайн базового iPad 17:07
Вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» 17:05
Австрийский «МакДональдс» выпустил гель для душа с ароматом Биг-Мака... 17:04
The Sun: Фьюри хочет получить 125 млн фунтов за бой с Усиком 17:04
Акции Ozon взлетели более чем на 8% после публикации отчетности за второй... 17:04
Джонсон призвал Запад поддерживать Украину вплоть до прекращения операции РФ 17:02

В Германии гарантировали свою энергобезопасность, заполнив газохранилища на 80%

Федеральное сетевое агентство: газохранилища ФРГ заполнены на 80%

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Газовые хранилища Германии заполнены на 80%, что позволяет стране гарантировать свою энергетическую безопасность, говорится в докладе Федерального сетевого агентства страны.

«Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 80,14%», — говорится в документе.

На данный момент поставки газа в Германию стабильны, отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что Европа продолжает закачивать газ в свои хранилища, и уже к 8 июня их уровень средней наполненности превысил 50%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Наполненность газохранилищ Европы к 8 июня составила 50,24%. Совокупный объем газа в них достиг около 53,3 млрд кубометров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть