В Германии гарантировали свою энергобезопасность, заполнив газохранилища на 80%

Газовые хранилища Германии заполнены на 80%, что позволяет стране гарантировать свою энергетическую безопасность, говорится в докладе Федерального сетевого агентства страны.

«Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 80,14%», — говорится в документе.

На данный момент поставки газа в Германию стабильны, отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что Европа продолжает закачивать газ в свои хранилища, и уже к 8 июня их уровень средней наполненности превысил 50%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Наполненность газохранилищ Европы к 8 июня составила 50,24%. Совокупный объем газа в них достиг около 53,3 млрд кубометров.