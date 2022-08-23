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ФАС захотела обязать продавцов лесоматериалов реализовывать часть продукции на бирже

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России захотела обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть своей продукции через биржу. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на проект дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы.

В публикации отметили, что в проект в дальнейшем еще могут вноситься корректировки, так как он еще не согласован. При этом предложенная мера необходима для увеличения прозрачности лесной отрасли.

Представитель ФАС указал, что для формирования ценового индекса древесины в России нужно, чтобы через биржу продавалась часть продукции от всего объема поставок. При этом в 2022 году на бирже объем торгов может дойти до 5%, то есть достигнет минимального показателя для создания индикатора.

В Минпромторге добавили, что пока не получали никаких предложений от ФАС. Кроме того, по словам представителя ведомства, древесина может не пользоваться особым спросом на бирже, так как она имеет определенные индивидуальные характеристики природного материала. Из-за этого четкий индекс рыночных цен не получится организовать. Поэтому лучше продавать древесину и продукцию из нее на бирже без установок или ограничений.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий по решению суда передавать изъятую незаконно заготовленную древесину или необработанные лесоматериалы на реализацию, утилизацию или уничтожение до вступления приговора в силу.

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