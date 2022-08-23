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Регулятор ЕС разрешил банку России проводить платежи за транзит нефти через Украину

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Brendan McDermid/Reuters

Европейский регулятор разрешил уполномоченному российскому банку до конца этого года проводить платежи за транзит нефти РФ через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря, советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

По его словам, регулятор в Брюсселе принял такое решение после того, как 22 июля ежемесячный платеж, отправленный российской компанией, не прошел.

Ранее, 12 августа, Демин сообщил, что платеж за транзит нефти через Украину в Чехию поступил в банк.

В этом же месяце агентство Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft («Словнафт») и источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что один из европейских банков проведет платеж за транзит российской нефти через Украину. Отмечается, что банк поменял решение относительно ранее заблокированного платежа между транзитными компаниями за транзит и в итоге принял его.

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