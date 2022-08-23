Регулятор ЕС разрешил банку России проводить платежи за транзит нефти через Украину

Европейский регулятор разрешил уполномоченному российскому банку до конца этого года проводить платежи за транзит нефти РФ через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря, советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

По его словам, регулятор в Брюсселе принял такое решение после того, как 22 июля ежемесячный платеж, отправленный российской компанией, не прошел.

Ранее, 12 августа, Демин сообщил, что платеж за транзит нефти через Украину в Чехию поступил в банк.

В этом же месяце агентство Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft («Словнафт») и источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что один из европейских банков проведет платеж за транзит российской нефти через Украину. Отмечается, что банк поменял решение относительно ранее заблокированного платежа между транзитными компаниями за транзит и в итоге принял его.