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«Ъ»: IT-компания JetBrains продала бизнес-центр Universe в Санкт-Петербурге

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РИА Новости

IT-компания JetBrains, прекратившая деятельность в России, продала бизнес-центр Universe на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, стоимость объекта в 6,5 тысяч кв. м оценивали в 1 млрд рублей. Бизнес-центр приобрел один из крупнейших операторов складской недвижимости региона корпорация «Стерх».

«В конце июля собственником ООО «ИК «Университетская»», на балансе которого находится объект, стало ООО «Полис-Санкт-Петербург» — структура корпорации «Стерх» Андрея Федорова, входящая в число крупнейших складских девелоперов Санкт-Петербурга. В JetBrains и «Стерхе» не ответили на вопросы «Ъ», — говорится в публикации.

Компания JetBrains занимается разработкой софта для программистов. Штаб-квартира корпорации находится в Праге.

После начала специальной военной операции компания начала вывозить сотрудников и выставила недвижимость в России на продажу.

Ранее из App Store исчезло приложение, позволявшее использовать сервисы Сбербанка на iOS.

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