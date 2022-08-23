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Ifo: сбережения жителей Германии сокращаются на фоне роста цен в стране

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Reuters

Сбережения жителей Германии, которые были накоплены ими за период пандемии, сокращаются из-за инфляции. Об этом сообщается в отчете мюнхенского Института экономических исследований Ifo.

В статье отмечается, что в данный момент потребительские цены продолжают резко расти.

«В результате этого потребительские настроения перестают быть фактором поддержки конъюнктуры», — отмечает представитель IFO Тимо Волльмерсхойзер.

По данным экспертов, за 2020 и 2021 годы на счетах немцев накопилось почти на €70 млрд больше, чем за предыдущие годы. Ранее эксперты полагали, что эти накопленные деньги будут потрачены позже, что поможет поддержать потребительские индексы.

В июле цены в ФРГ выросли на 7,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что в июне инфляция в стране достигла 7,6%. В мае она составляла рекордные 7,9%. Подчеркивается, что последний раз такой высокий уровень инфляции наблюдался зимой в 1973-1974 годы, когда в результате нефтяного кризиса резко поднялись цены на нефть.

Ранее президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что немецкая экономика этой зимой может столкнуться с рецессией. Он также считает, что осенью инфляция в Германии, возможно, достигнет двузначного значения. Нагель отметил, что это произойдет, если энергетический кризис усугубится.

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