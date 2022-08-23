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«Ъ»: посещаемость московских ресторанов в августе оказалась худшей за пять лет

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Depositphotos

Посещаемость столичных ресторанов в конце лета снизилась до минимальных значений за последние пять лет, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в августе трафик московских заведений оказался ниже прошлогоднего на 11%. При этом в июне и июле этот показатель рос на 43% и 37% соответственно. Однако, в 2021 году в эти месяцы работали только летние веранды, также нельзя было посетить ресторан без QR-кода.

Частично падение посещаемости связано с ростом цен и желанием россиян больше экономить, а также со снижением турпотока.

«К августу трафик столичных заведений стал ниже прошлогоднего на 11%. Причина в том, что еда дорожает, а граждане, наоборот, все активнее экономят. Кроме того, часть посетителей рестораны потеряли из-за бегства иностранного бизнеса из РФ, а части не досчитались из-за отсутствия туристов. В этом году рестораторы не ожидают восстановления потока гостей», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что по итогам летнего сезона 2022 года турпоток в Крым снизился почти на 50%.

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