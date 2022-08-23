Bild: Бавария сократила экспорт пива в Россию почти в три раза

Поставки баварского пива в Россию сократились практически в три раза. Об этом изданию Bild рассказал представитель Союза баварских пивоваров Лотар Эбберц.

По словам Эбберца, в марте 2022 года экспорт пива в Россию упал до 47 313 гектолитров, хотя в январе объем поставок составлял около 77 477 гектолитров, а в феврале — 78 797 гектолитров. В июне в Россию было экспортировано 23 249 гектолитров.

В материале Bild отмечается, что такая ситуация является экономически сложной для пивоваров, поскольку РФ является вторым по величине рынком после Италии. Эбберц сравнил сокращение экспорта с коронавирусным кризисом и уточнил, что в 2021 году в Россию было поставлено около 950 000 гектолитров пива.

Среди причин снижения поставок называются отключение российских банков от международных платежных систем, а также усложнение и разрыв логистических цепочек.

Ранее датская пивоваренная компания Carlsberg оценила потери от своего ухода с рынка РФ в первом квартале 2022 года в $630 млн.