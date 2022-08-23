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Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил максимальный показатель 2021 года

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Global Look Press

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) стран Европы превысил максимальный показатель прошлого отопительного сезона зимы 2021–2022 годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, по состоянию на 21 августа, запасы газа в европейских ПХГ увеличились до 77,42% — это на 0,19 процентного пункта (п. п.) выше по сравнению с аналогичным периодом за последние пять лет.

В настоящее время в хранилищах собрано около 83,3 млрд куб. м газа. В прошлом году максимум заполнения хранилищ наблюдался 21 октября — чуть более 83 млрд куб. м (77,28%).

Ранее газета «Известия» сообщала, что цена на газ в ЕС может достичь $4 тысяч в сентябре.

Накануне стало известно, что Германия заполнила свои подземные хранилища газа (ПХГ) на 80% и будет продолжать закачку дальше на фоне приближающейся зимы.

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