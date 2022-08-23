В Шотландии TotalEnergies запустила крупнейшую в стране морскую ветряную электростанцию

TotalEnergies запустила крупнейшую в Шотландии морскую ветряную электростанцию Seagreen. Об этом сообщается на сайте французской энергокомпании.

«TotalEnergies и ее партнер SSE Renewables объявили о первой произведенной энергии на морской ветряной электростанции Seagreen», — отметили в пресс-релизе.

В публикации добавили, что одна из 114 турбин уже была запущена в понедельник. Полный же запуск проекта будет произведен в первом полугодии 2023 года.

Там также указали, что морская ветряная электростанция находится в Северном море, в 27 км от побережья округа Ангус в Шотландии. У компании TotalEnergies 51% от доли проекта, а у SSE Renewables во владении 49%. При этом проект станет самым крупным в Шотландии.

11 августа ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Дагестана сообщили, что солнечная электростанция мощностью 60 МВт появится в Ногайском районе Дагестана до конца 2024 года.