Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В парламенте Финляндии предложили создать постоянную базу НАТО 12:36
Регулятор ЕС разрешил банку России проводить платежи за транзит нефти... 12:29
В Госдуме пообещали, что за убийство Дугиной ответят и исполнители, и заказчики 12:29
Южная Корея поднимала F-16 из-за полета российских Ту-95МС над Японским морем 12:28
Издание Milliyet назвало Дзюбу «русским бульдозером» 12:27
США начали работы по двигателю для истребителя шестого поколения NGAD 12:25
«Ъ»: IT-компания JetBrains продала бизнес-центр Universe... 12:23
В Подмосковье мальчика убило упавшей детской горкой 12:19
В Ростовской области мужчина угнал машину ради свидания с возлюбленной 12:18
Bild: Бавария сократила экспорт пива в Россию почти в три раза 12:17

VK объявил, что выходит из совместного предприятия со Сбером «О2О Холдинг»

close
100%
Delivery Club

VK объявила о выходе из совместного предприятия со Сбербанком «О2О Холдинг». Компания полностью выкупает доли в сервисе доставки Delivery Club, говорится в пресс-релизе VK.

Отмечается, что сделку планируют закрыть до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. При этом VK и Сбер останутся стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях.

После выкупа Delivery Club у «О2О Холдинг» VK передаст этот актив «Яндексу» в рамках обменной сделки: VK достанутся платформы «Дзен» и «Новости». После закрытия сделки приложение и сайт Delivery Club будут работать как раньше.

После завершения сделки сервисы Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут объединяться на общей платформе. Для пользователей приложений ничего не изменится. Однако в «Яндексе» отметили, что вырастет плотность заказов курьеры смогут больше зарабатывать. А клиенты начнут получать заказы быстрее, выбор ресторанов и доставок для них увеличится.

В «Яндексе» также сообщили, что откажутся от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы.

После закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID. Бывшая медийная главная страница «Яндекса» после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK, который получит права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть