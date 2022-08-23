VK объявил, что выходит из совместного предприятия со Сбером «О2О Холдинг»

VK объявила о выходе из совместного предприятия со Сбербанком «О2О Холдинг». Компания полностью выкупает доли в сервисе доставки Delivery Club, говорится в пресс-релизе VK.

Отмечается, что сделку планируют закрыть до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. При этом VK и Сбер останутся стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях.

После выкупа Delivery Club у «О2О Холдинг» VK передаст этот актив «Яндексу» в рамках обменной сделки: VK достанутся платформы «Дзен» и «Новости». После закрытия сделки приложение и сайт Delivery Club будут работать как раньше.

После завершения сделки сервисы Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут объединяться на общей платформе. Для пользователей приложений ничего не изменится. Однако в «Яндексе» отметили, что вырастет плотность заказов курьеры смогут больше зарабатывать. А клиенты начнут получать заказы быстрее, выбор ресторанов и доставок для них увеличится.

В «Яндексе» также сообщили, что откажутся от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы.

После закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID. Бывшая медийная главная страница «Яндекса» после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK, который получит права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей».