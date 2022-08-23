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Крупнейший в РФ производитель салатов «Белая дача» решил импортировать сырье из Ирана

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pixabay

Один из крупнейших в России производителей салатных смесей «Белая дача» Виктора Семенова собирается наладить импорт сырья из Ирана. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на опубликованную в профиле холдинга на портале Headhunter вакансию коммерческого представителя в республике.

Коммерческий представитель должен искать поставщиков среди фермеров и агропредприятий Ирана, осуществлять контроль процесса выращивания сельхозпродукции, согласовывать условия поставок и прочие обязанности. При этом сам гендиректор агрохолдинга «Белая дача» Вадим Матусевич подтвердил, что компания ищет поставщиков в Иране взамен западным, с которыми начались сложности в работе из-за спецоперации на Украине.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что изначально «Белая дача» импортировала салаты из Италии и закупалась в Сербии. При этом Иран может являться хорошей заменой западным поставщикам, так как природно-климатические условия восточной страны благоприятны для выращивания зеленых культур.

Представители продуктовых сетей заявили, что поставки фруктов и овощей из Ирана растут. При этом поставки из этой страны идут через Турцию, Азербайджан и Армению. Кроме того, все больше растет доля прямого импорта овощей и фруктов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Китая и Туркменистана.

11 августа из материалов аналитического агентства InfoLine сообщалось, что в первом полугодии 2022 года поставки продовольствия на внешние рынки из России выросли на 20-22%. Уточняется, что в 2021 году 59% от всего экспорта пришлось на долю продовольственных товаров и сырья для их производства.

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