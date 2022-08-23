«Известия»: российскую альтернативу Fanta и Sprite начнут продавать в сентябре

В сентябре текущего года в продажу поступит российская замена напитков Sprite и Fanta, которые были созданы специально для страны. Об этом сообщает издание «Известия».

Компания Coca-Сola представила новые бренды напитков, которые будут соответствовать тем же самым вкусам, которые были до ребрендинга.

При этом аналогом Sprite послужит лимонад «Добрый Лимон-лайм». В свою очередь Fanta сменит прохладительный напиток «Добрый Orange».

Ко всему прочему, соотечественников ожидают новые варианты вкусов, включая дюшес, вишню, а также сибирские травы.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев заявил, что альтернативы начнут продаваться на фоне проблем с логистикой. По его словам, Coca-Cola Company столкнулась с проблемами при импорте нужного концентрата.

В июне сообщалось, что в России больше не будет Sprite.

Также в «Очаково» заявили, что не допустят нехватки напитков после ухода Coca-Cola из России.