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Экспорт нефти из Казахстана может упасть на 15 млн тонн из-за очередной поломки КТК

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Поставки казахстанской нефти на мировой рынок по Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) могут упасть на 15 млн тонн из-за четвертой за год поломки оборудования. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Основной маршрут экспорта казахстанской нефти, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в четвертый раз за год сталкивается с ограничениями отгрузки из-за технических проблем на терминале в Новороссийске. Из-за выбора подрядчика с начала сезона штормов восстановительные работы могут затянуться до весны. Все это может привести к тому, что мировой рынок недополучит 15 млн тонн нефти из Казахстана, отметил один из источников.

Он добавил, что поставки по КТК могут сократиться на 50%, до 28-30 млн тонн в годовом исчислении. По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, больше всего от сложившейся ситуации пострадают зарубежные компании, которые сдают нефть в КТК в составе консорциума. Российские же компании будут искать альтернативные пути поставок.

Юшков указал, что любые альтернативные пути поставок, которые может искать Казахстан, будут значительно дороже, чем прокачка по КТК. Если же ремонт все-таки получится завершить в сентябре, то поиск новых маршрутов поставок уже не будет иметь смысла.

В начале августа КТК-Р, в котором участвует Россия и Казахстан, вновь сократил прокачку нефти в Россию. Причиной сокращения объема подачи сырья на российскую территорию КТК назвало ремонт на трубопроводе и остановку производства нефти на месторождении Кашаган.

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