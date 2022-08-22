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Британия начала взимать комиссию за обслуживание российских замороженных счетов

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Frank Augstein/AP

В Великобритании с 22 августа начнут взимать комиссию за обслуживание российских замороженных счетов. Это следует из генеральной лицензии, которая опубликована на сайте британского правительства.

«Согласно этой лицензии, банк может взимать банковскую комиссию и плату за обслуживание с замороженных счетов в рамках положений российского санкционного режима в качестве платы за текущее содержание и обслуживание этих счетов. Банкам, указанным в соответствии с российским законодательством, не разрешается принимать эти платежи», — отмечается в документе.

Генеральная лицензия не имеет срока действия. Документ был выпущен 10 марта, однако вступил в силу 22 августа.

Ранее Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российских угля и угольной продукции, а также нефти.

5 июля Великобритания ввела санкции еще против двух россиян «за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине».

16 июня Лондон внес в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла «за активную поддержку» специальной военной операции России на Украине. Кроме того, под ограничения попала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее обвинили в принудительном усыновлении и передаче украинских детей.

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