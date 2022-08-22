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В Бельгии ожидают, что следующие пять-десять зим будут трудными из-за цен на энергию

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предсказал сложные следующие пять-десять зим в Европе из-за повышения цен на энергоносители. Об этом говорится в заметке на сайте бельгийской телерадиокомпании RTBF.

«Следующие пять-десять зим будут трудными. Развитие ситуации очень сложное по всей Европе. Некоторые отрасли сталкиваются с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители», — цитирует премьер-министра RTBF.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», ускоренный переход Европы на «зеленую» энергетику уже привел к десятикратному повышению тарифов на электричество на оптовом рынке. Цены выросли в Молдавии, Восточной Европе и Прибалтике, Франции, Германии, Великобритании и Швеции.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, в течение этого года оптовые цены на электроэнергию в Европе, скорее всего, пойдут на спад. Уменьшение котировок в среднем по году может быть почти четырехкратным — с €440 до €100-120 за МВтч. При этом вернуться к докризисным показателям (€35-60 за МВтч) ведущим странам ЕС — Франции и ФРГ — не удастся. В итоге ситуация на основных биржевых площадках континента в течение следующих 12 месяцев останется крайне напряженной.

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