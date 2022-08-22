Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Суд разрешил «Газпром нефти» перевести совместное с Shell предприятие... 18:18
Экс-депутат Рады Кива заявил о превращении Зеленского в террориста 18:17
Вторая ракетка мира Зверев официально снялся с US Open — 2022 18:17
Названа дата выхода фильма «Тор: Любовь и гром» на стриминговом сервисе Disney+ 18:11
Экс-тренер сборной России Черчесов отреагировал на уход Федуна... 18:07
Тест премьера Финляндии Марин на наркотики оказался отрицательным 18:05
Памятник Преображенскому и Шарикову снесли в Петербурге 18:05
Foreign Policy: Европа не смогла отправить Россию в «экономическое небытие» 18:05
В США кошка родила редкого двуглавого котенка 18:05
Гитарист Uma2rman Кристовский встретился с экс-женой на дне рождения сына 18:04

Подразделение Мосбиржи с 29 августа перестанет принимать доллар в обеспечение по сделкам

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Национальный клиринговый центр (НКЦ), который входит в группу Московской биржи, перестанет принимать в качестве валюты обеспечения в сделках с частичным обеспечением. Ограничения вступают в силу с 29 августа, следует из сообщения центрального контрагента.

«С 29 августа 2022 года решением НКО НКЦ (АО): на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов ограничивается прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением…» — говорится на сайте НКЦ.

Возможная доля доллара в обеспечении будет снижена с 25% до 0%. Месяцем ранее НКЦ дважды снижал долю доллара в качестве валюты обеспечения в таких сделках: с 18 июля она была снижена со 100% до 80%, с 29 июля – до 50%, а с 15 августа — до 25%.

НКЦ — «Национальный Клиринговый Центр» — выполняет функцию клирингового центра, осуществляя распределение прав и обязательств участников торгов. Ключевой задачей НКЦ является обеспечение стабильности и надежности торгов за счет управления рисками и предоставления оптимизированных клиринговых услуг, позволяющих рационально распределять средства участников торгов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть