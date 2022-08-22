Подразделение Мосбиржи с 29 августа перестанет принимать доллар в обеспечение по сделкам

Национальный клиринговый центр (НКЦ), который входит в группу Московской биржи, перестанет принимать в качестве валюты обеспечения в сделках с частичным обеспечением. Ограничения вступают в силу с 29 августа, следует из сообщения центрального контрагента.

«С 29 августа 2022 года решением НКО НКЦ (АО): на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов ограничивается прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением…» — говорится на сайте НКЦ.

Возможная доля доллара в обеспечении будет снижена с 25% до 0%. Месяцем ранее НКЦ дважды снижал долю доллара в качестве валюты обеспечения в таких сделках: с 18 июля она была снижена со 100% до 80%, с 29 июля – до 50%, а с 15 августа — до 25%.

НКЦ — «Национальный Клиринговый Центр» — выполняет функцию клирингового центра, осуществляя распределение прав и обязательств участников торгов. Ключевой задачей НКЦ является обеспечение стабильности и надежности торгов за счет управления рисками и предоставления оптимизированных клиринговых услуг, позволяющих рационально распределять средства участников торгов.