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Экс-глава «Яндекс.Новостей» Гершензон запустил бета-версию нового новостного агрегатора

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Depositphotos

Экс-глава сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) о запуске бета-версии новостного агрегатора The True Story. Об этом сообщает ТАСС.

Гершензон заявил, что задачей нового сервиса является показ главных событий дня и предоставление краткой информации по каждому из них. The True Story также предлагает ссылки на разные материалы СМИ, подробно раскрывающие события.

«Кроме материалов СМИ, которые мы регулярно обрабатываем, на странице сюжета могут быть и ссылки на важные (по мнению СМИ) сайты, новости, посты в соцсетях или любой другой контент, имеющий отношение к событию», — подчеркнул Гершензон.

Он также отметил, что сервис требует доработки, в связи с чем команда будет чинить баги, обновлять функционал агрегатора, а также отлаживать и обучать ключевые алгоритмы.

Ранее стало известно, что сервис «Яндекс.Маркет» начал эксклюзивную продажу детских товаров под собственным брендом Junion.

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