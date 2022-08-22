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Times: забастовка в порту Филикстоу может нарушить торговлю на 700 миллионов фунтов

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Frank Augstein/AP

Забастовка, начавшаяся 20 августа в крупнейшем порту Великобритании по контейнерным перевозкам Филикстоу, может нарушить торговлю на 700 млн фунтов, а также повлиять на работу ряда компаний. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Times.

По оценкам, приводимым изданием, восьмидневная забастовка в порту может напрямую сказаться на работе компаний Asda, John Lewis, Tesco и Marks & Spencer. Негативные последствия также вероятны для промышленных компаний, которые занимаются поставкой запчастей и экспортом продукции. В их числе Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, JCB и RS, производитель спиртных напитков Diageo и фармацевтическая компания GSK.

По словам управляющего директора компании Russell Суки Баси, сейчас порты по всему миру сталкиваются с чрезмерной нагрузкой, образовавшейся из-за задержек в работе, вызванных пандемией COVID-19. Баси подчеркивает, что забастовки могут увеличить задержки в работе.

Times также сообщила, что крупнейшая датская судоходная компания Maersk уже отменяет заходы судов в Филикстоу и перенаправляет грузы в европейские порты, среди которых Гавра, Антверпена и London Gateway.

Ранее сообщалось, что большая часть транспортной сети Лондона прекратила работу в связи с забастовкой 10 000 работников метрополитена. Известно, что сотрудники лондонского метро недовольны зарплатой и условиями труда.

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