СПБ биржа увеличит количество иностранных ценных бумаг на торгах до 500

Санкт-Петербургская биржа с 24 августа 2022 года нарастит количество ценных бумаг международных компаний. Они будут доступны для заключения биржевых сделок на основной сессии, говорится в сообщении торговой площадки.

«СПБ Биржа с 24 августа 2022 года увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 350 до 500, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии, с 10.00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», начнутся в 15:30 мск. Суммарно в их число войдут 1,7 тыс. ценных бумаг с листингом в США. Расписание торгов ценными бумагами с листингом в Гонконге не изменилось — с 08.00 до 18.00 мск.

СПБ биржа возобновила утренние торги бумагами 200 компаний 10 августа. Бумаги площадки отреагировали двукратным ростом. С 17 августа торговая площадка увеличила количество торгуемых зарубежных ценных бумаг с 200 до 350.

18 августа курс доллара на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с начала месяца — до 59,9 рублей. Спустя четыре дня курс американской валюты остался примерно на том же уровне — по состоянию на 14.30 мск уровень достиг отметки 59,5 рублей.