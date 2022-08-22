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Цены на газ в Европе преодолели отметку в $3000 за тысячу кубометров

Биржевые цены газа в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров впервые за полгода

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Gleb Garanich/Reuters

Стоимость природного газа на лондонской бирже ICE 22 августа перевалила за отметку $3000 за тысячу кубометров. Это следует из данных площадки.

Цена на сентябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF к 11.30 мск выросла до $3034 за тысячу кубов. Последний раз топливо торговалось выше отметки в $3000 в марте этого года.

Стоимость природного газа начала повышаться в понедельник на фоне сообщений «Газпрома» о плановом трехдневном ремонте единственной работающей турбины на газопроводе «Северный поток - 1». Трубопровод уйдет в простой с 31 августа по 2 сентября.

До этого компания прогнозировала, что в случае дальнейших сокращений поставок газа, задержек с возвратом другой турбины, которая была на ремонте в Канаде и сейчас находится в Германии, цена на топливо может превысить $4000 за тысячу кубометров к концу 2022 года.

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