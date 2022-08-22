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Bloomberg: инвестиционный банк Credit Suisse может быть расформирован на две трети

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Arnd Wiegmann/Reuters

Большая часть подразделений инвестиционного банка Credit Suisse оказалась под угрозой расформирования из-за высокого падения выручки по итогам первой половины 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что при наихудшем случае до двух третей подразделений банка могут быть закрыты. Инвестиционный банк не выдержал многолетней конкуренции с американским финансовым конгломератом, потеряв за первые шесть месяцев года около $1 млрд. Не исключен вариант, при котором инвестиционный банк перестанет существовать в качестве отдельного подразделения, уточняют инсайдеры.

Неудачные вложения Credit Swiss в компании Archegos Capital Management и Greensill Capital, разорившиеся в прошлом году, ударили по конкурентоспособности швейцарского банка. Если в начале 2010-х Credit Suisse входил в топ-5 крупнейших мировых инвестиционных банков, то сейчас позиции швейцарского финансового гиганта пошатнулись, утверждают аналитики.

19 августа главный акционер швейцарского банка Credit Suisse, американская инвестиционная компания Harris Associates, призвала кредитную организацию наладить работу своего инвестиционного подразделения. Предпочтительным вариантом стала бы реформа инвестиционного подразделения, чтобы в дальнейшем оно смогло выйти на устойчивую прибыльность. Однако в случае неудачи возможны и другие выходы — продажа или выделение в отдельную организацию.

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