BNR: в Болгарии договорились о поставке всего одного танкера с СПГ из США в октябре

Болгария договорилась с США по поводу поставки одного танкера сжиженного природного газа (СПГ) в октябре. Об этом сообщает BNR, ссылаясь на главу минэнерго технического правительства Росена Христова.

«Болгарии сегодня удалось договориться о слоте для разгрузки одного танкера СПГ в Турции, и она приняла предложение американской компании Cheniere о поставке одного танкера в октябре», — указали на радиостанции.

В сообщении радиостанции отметили, что соглашение о поставках семи танкеров СПГ из США было заключено еще в июне. При этом новое техническое правительство, которое пришло на смену предыдущему, должно было подтвердить этот заказ до 19 августа. Однако американская компания не захотела продлевать сроки оферты.

Там также добавили, что Болгария не примет у себя танкеры СПГ в ноябре и декабре из-за того, что болгарская сторона не смогла обеспечить слоты для разгрузки по выгодной цене. Поэтому переговоры по поставкам газа на октябрь, ноябрь и декабрь все еще продолжаются.

В начале августа ассоциация болгарских работодателей призвала в срочном порядке возобновить в Болгарию поставки газа из России. В республике считают, что договор на поставку Болгарии сжиженного газа из США на семи танкерах, который был предложен уже бывшим правительством премьера страны Кирила Петкова, не сможет в полной мере удовлетворить потребности в газе, причем его дефицит приведет к подорожанию топлива.