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Германия смогла заполнить свои подземные хранилища газа на 80% в преддверии зимы

Gas Infrastructure Europe: к зиме ФРГ заполнила газовые хранилища на 80%

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Gustau Nacarino/Reuters

Германия заполнила свои подземные хранилища газа (ПХГ) на 80% и будет продолжать закачку дальше на фоне приближающейся зимы. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Германия смогла достигнуть показателя наполняемости своих хранилищ газом в 80%. При этом европейские страны также продолжают закачку. Общий индикатор наполняемости для всей Европы сейчас составляет 76,92%.

Ранее в понедельник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что цены на газ в Европе могут дойти до $3-4 тыс. Политик обратил внимание, что стоимость газа на европейских торгах впервые с марта поднялась выше $2,8 тыс. за 1 тыс. кубометров.

До этого директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что Европа может оказаться в энергокризисе длительностью в три года из-за отказа от газа из России. По ее словам, цены на газ в Европе будут зависеть от объемов экспорта из России.

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