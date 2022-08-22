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Россияне перевели на счета зарубежных банков рекордные $4,65 млрд в июне

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Depositphotos

В июне российские домохозяйства перевели на свои счета в иностранных банках рекордные $4,65 млрд. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на статистику ЦБ.

Согласно данным регулятора, в Армению из России в июне поступило более $450 млн в качестве переводов граждан, что стало абсолютным рекордом, который в два раза выше, чем был установлен за месяц до этого ($266 млн.). Объем переводов в Казахстан составил более $140 млн против $95 млн в мае. В Киргизию россияне перевели $300 млн, а в Грузию — $231 млн. При этом общий объем средств в банках-нерезидентах российских домохозяйств вырос с $31,5 млрд в феврале до $43,5 млрд в конце июня.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что летом объем средств, которые отправляются в страны ближнего зарубежья, традиционно растет. Кроме того, люди просто едут на отдых. Учитывая, что российские карты за рубежом не действуют, есть необходимость их перевода на пластик, который был получен в других странах.

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, основную роль также стали играть торговые операции в рамках параллельного импорта. При этом безопаснее их производить через физлиц.

В начале июля председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Совета Федерации РФ Николай Журавлев внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предполагает установить обязанность банков без взимания комиссий осуществлять по поручению физлица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами.

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