«Известия»: в Госдуме предложили субсидировать строительство малоэтажек

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ при участии ДОМ.РФ планируют направить в правительство предложения по субсидированию строительства малоэтажных домов. Об этом сообщает газета «Известия».

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в беседе с изданием отметил, что властям необходимо оказать поддержку «прозрачным» компаниям, которым непросто конкурировать с «серыми» строителями, работающими без разрешений, сертификатов качества, которые иногда не платят налоги.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский добавил, что инициатива будет направлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ближайшее время. Предусмотренные в ней льготы должны будут компенсировать разницу между ставками кредитов для девелоперов и ключевой ставкой Банка России, указал он.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести ГОСТ для частных домов. Ориентировочная дата утверждения стандартов — третий квартал 2021 года.