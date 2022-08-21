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The Daily Telegraph: британцам может грозить голод из-за экополитики Лондона

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Hannah McKay/Reuters

Жителям Великобритании могут грозить высокие цены на продовольствие и возможный голод из-за экологической политики Лондона. Об этом пишет The Daily Telegraph.

По информации издания, фермеры вынуждены выращивать меньше сельхозпродукции, отдавая земли под строительство солнечных батарей, посадку деревьев, строительство скоростных автодорог и проекты по развитию дикой природы.

Свободная торговля после выхода Великобритании из Евросоюза должна была привести к снижению цен на продукты питания, но этого не случилось. Подорожала логистика, также британские фермеры уже давно продают свои товары по мировым ценам, говорится в публикации.

Обозреватель издания говорит о том, что количество продуктов, выращиваемых в стране, напрямую влияет на цены в магазинах. По его словам, необходимо изменить стратегию в сельском хозяйстве, тогда она позволит производить нужное количество продуктов внутри страны и снизить цены на них в магазинах.

Ранее The Telegraph сообщало, что сфера продовольствия в Британии оказалась в уязвимом положении.

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