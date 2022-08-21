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SANA: американские военные при участии курдов вывезли из Сирии 137 цистерн с нефтью

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Lucy Nicholson/Reuters

Американские военные утром в воскресенье при участии курдских формирований «Силы демократической Сирии» на северо-востоке страны вывезли 137 цистерн с нефтью. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации агентства, американские военные вывели в Ирак две колонны нефтевозов из 122 и 15 машин соответственно. Уточняется, что топливо было добыто на сирийских месторождениях в регионе Аль-Джазира. Колонны вывели при поддержке курдских формирований через нелегальный пограничный переход «Махмудия».

Ранее агентство сообщало, что американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 89 цистерн нефти. Цистерны также вывели через переход «Махмудия», расположенный неподалеку от города Аль-Ярубия в мухафазе (провинции) Эль-Хасека.

Соединенные Штаты незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка — здесь расположены крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа.

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