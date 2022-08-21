Эксперт рассказал, какие факторы давят на курс рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что на курс рубля оказывают давление ряд факторов, среди которых постепенное восстановление импорта и смягчение валютных ограничений, передает «Прайм».

На российский рынок также возвращаются дружественные нерезиденты, часть из которых могут продавать ценные бумаги для покупки иностранной валюты, указал эксперт, что также влияет на курс рубля.

Бабин отметил, что рубль сохраняет устойчивость, закрепляясь с начала августа в узком диапазоне, однако затем угол его наклона стал постепенно увеличиваться, демонстрируя ослабление нацвалюты. По словам эксперта, поддержку рублю оказывает высокая экспортная выручка отечественных компаний.

В то же время удешевление сырьевых товаров и обновление полугодовых минимумов цен на нефть может лишить рубль главной защиты от негативного влияния геополитики и санкций, в дальнейшем можно ждать серьезного снижения курса российской валюты, считает аналитик.

Ранее риск-менеджер Виталий Манжос заявил, что осенью можно ожидать масштабного ослабления курса рубля по отношению к доллару как к ключевой иностранной валюте, однако не стоит увязывать это с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ РФ.