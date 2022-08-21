В Госдуме ожидают рост цен на газ в Европе до $5000

Зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что цены на газ в Европе могут достигнуть $5 тыс. за тыс. куб. м после остановки прокачки по газопроводу «Северный поток — 1». Такой прогноз он дал в своем Telegram-канале.

«Плановая продолжительность ремонта три дня, но при ремонтах таких сложных агрегатов всякое бывает. Фактически это означает полную остановку «СП-1». Интересно, какая цена на газ будет через неделю, 5000 долларов за кубометр или выше?» — написал депутат в Telegram.

19 августа стало известно, что «Газпром» приостановит транспортировку газа по «Северному потоку» на трое суток. Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

После окончания ремонтных работ транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Цена на газ в Европе превысила $2700 после сообщений о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток в целях ремонта.