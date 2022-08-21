Лукашенко признался, что давал распоряжение «подпечатывать деньги»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 1990-е годы давал распоряжение Нацбанку «подпечатывать деньги», недостающие в бюджете, передает телеканал ОНТ.

По словам главы государства, им была поставлена задача ни в коем случае «не мельчить».

«Если бы мы тогда поделили хозяйства на мелкоту, мы бы погибли сегодня, мы бы были голодными. При той бедноте мы решили возвращать долги народу. А денег не было. (...) Сегодня я могу уже честно сказать, что тогда я отдал распоряжение председателю Нацбанка Петру Петровичу Прокоповичу: где не хватит, будем печатать», — сказал белорусский лидер.

Он также указал, что «деньги подпечатывали», отдавая их на аграрные проекты.

«Я это говорю к тому, чтобы вы понимали, что ценой усилий всего белорусского народа - ведь девальвация всех коснулась, когда мы создавали объекты сельского хозяйства, - ценой труда всего белорусского народа <...> Только благодаря терпению белорусов, ну, и нашей настойчивости. Пошли и пошли. То есть сельское хозяйство сработало», — добавил политик.

Ранее Лукашенко раскрыл секрет счастья белорусов.