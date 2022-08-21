Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Червиченко о победе «Динамо»: справилось с натиском... 00:45
«Известия»: каждый десятый россиянин в августе купил товар... 00:43
Карпин жестко отреагировал на слова министра спорта Ростовской области о Fan ID 00:27
В Швейцарии спрогнозировали резкое подорожание электроэнергии 00:25
Власти Херсонской области сообщили об очередной попытке прорыва ВСУ 00:18
Кечинов назвал заслуженной победу «Динамо» над «Спартаком» в 6-м туре РПЛ 00:14
Baza сообщила о подрыве джипа Дарьи Дугиной в Подмосковье 00:09
Войска ДНР получили две установки РСЗО «Чебурашка» 20.08.2022, 23:59
The Grayzone: на Украине беженцев выгоняют из центров содержания после... 20.08.2022, 23:57
Форвард Дзюба рассказал о первой тренировке в составе «Адана... 20.08.2022, 23:54

Лукашенко признался, что давал распоряжение «подпечатывать деньги»

Лукашенко заявил, что в 90-е отдал Нацбанку распоряжение «подпечатывать деньги»

close
100%
Markus Schreiber/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 1990-е годы давал распоряжение Нацбанку «подпечатывать деньги», недостающие в бюджете, передает телеканал ОНТ.

По словам главы государства, им была поставлена задача ни в коем случае «не мельчить».

«Если бы мы тогда поделили хозяйства на мелкоту, мы бы погибли сегодня, мы бы были голодными. При той бедноте мы решили возвращать долги народу. А денег не было. (...) Сегодня я могу уже честно сказать, что тогда я отдал распоряжение председателю Нацбанка Петру Петровичу Прокоповичу: где не хватит, будем печатать», — сказал белорусский лидер.

Он также указал, что «деньги подпечатывали», отдавая их на аграрные проекты.

«Я это говорю к тому, чтобы вы понимали, что ценой усилий всего белорусского народа - ведь девальвация всех коснулась, когда мы создавали объекты сельского хозяйства, - ценой труда всего белорусского народа <...> Только благодаря терпению белорусов, ну, и нашей настойчивости. Пошли и пошли. То есть сельское хозяйство сработало», — добавил политик.

Ранее Лукашенко раскрыл секрет счастья белорусов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть