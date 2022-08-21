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В Швейцарии спрогнозировали резкое подорожание электроэнергии

Tages-Anzeiger: цены на электроэнергию для швейцарских домохозяйств в 2023 году увеличатся на 30%

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Depositphotos

В 2023 году цены на электроэнергию для домохозяйств в Швейцарии увеличатся не менее чем на 30%. Об этом пишет газета Tages-Anzeiger, ссылаясь на ассоциацию электроэнергетических компаний страны.

По информации издания, многие энергоснабжающие компании за последние недели приняли решение о новых тарифах на будущий год.

Как заявили Tages-Anzeiger в ассоциации электроэнергетических компаний Швейцарии, половина коммунальных предприятий в стране поднимут цену для домохозяйств на 30% или более.

Ожидается, что для семьи, проживающей в пяти комнатах, расходы на электроэнергию возрастут примерно на 315 швейцарских франков (около $330) в год. А такие предприятия, как, к примеру, крупная пекарня, столкнутся с ростом расходов на электроэнергию примерно на 10 тысяч франков (порядка $10,4 тыс.), сказано в публикации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на главу международной британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бена ван Бердена, сообщало, что Европу ждет тяжелая зима из-за высоких цен на энергию. В издании отмечают, что европейские правительства и промышленность находятся в сложном положении, поскольку поставки газа по «Северному потоку» остановились из-за ремонтных работ и пока неясно, когда они возобновятся.

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