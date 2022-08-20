МВД ДНР раскрыло подробности покушения на мэра Мариуполя

МВД ДНР написало в своем Telegram-канале, что занимается расследованием и установлением причастных к взрыву на месте Мариупольского зоопарка, где с рабочим визитом должен был оказаться мэр города Константин Иващенко.

По информации правоохранителей, сообщение о взрыве вблизи Мариупольского городского зоопарка поступило в полицию в 15.11 (совпадает с мск). Прибыв на место, сотрудники полиции оцепили и обследовали территорию.

«Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».