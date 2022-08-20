Мэр Лондона допустил, что зимой жители вряд ли смогут оплатить отопление

Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что предстоящей зимой миллионы жителей не смогут оплатить отопление, еду, если власти не примут соответствующие меры. Об этом заявляется в Twitter-профиле лондонского градоначальника.

«Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого», — написал Хан.

По его словам, подобного расклада с нехваткой ресурсов не должно произойти.

Еще мэр обратил внимание на статистику Bloomberg, по которой, средний счет за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический уровень.

Ранее утверждалось, что британцы задолжали рекордные £1,3 млрд за электроэнергию. В 2018 году в Соединенном Королевстве ввели регулирование цен на электроэнергию. Тем летом долг британцев перед поставщиками снижался.

Также стало известно, что власти страны разработали план, предусматривающий плановые отключения электроэнергии на промышленных объектах и в жилых домах.