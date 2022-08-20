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Мэр Лондона допустил, что зимой жители вряд ли смогут оплатить отопление

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Depositphotos

Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что предстоящей зимой миллионы жителей не смогут оплатить отопление, еду, если власти не примут соответствующие меры. Об этом заявляется в Twitter-профиле лондонского градоначальника.

«Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого», — написал Хан.

По его словам, подобного расклада с нехваткой ресурсов не должно произойти.

Еще мэр обратил внимание на статистику Bloomberg, по которой, средний счет за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический уровень.

Ранее утверждалось, что британцы задолжали рекордные £1,3 млрд за электроэнергию. В 2018 году в Соединенном Королевстве ввели регулирование цен на электроэнергию. Тем летом долг британцев перед поставщиками снижался.

Также стало известно, что власти страны разработали план, предусматривающий плановые отключения электроэнергии на промышленных объектах и в жилых домах.

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