FT: экономика России справляется с санкциями лучше, чем ожидали эксперты на Западе

Экономика России в условиях жестких санкций показала себя более устойчивой, чем прогнозировали аналитики Запада. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Так эксперты оценил политику Центрального банка России, который ввел меры по контролю за циркуляцией капитала и резко повысил ключевую ставку для стабилизации курса рубля.

Кроме того, увеличение цен на энергоресурсы и расширение экспорта этого топлива в КНР, Индию и Турцию свели на нет усилия стран Европы по отказу от российских газа и нефти, говорится в статье.

Издание отмечается, что на территории России по-прежнему функционируют западные компании, а те, что ушли из российского рынка, продали свои активы местному бизнесу, в связи с чем сами фирмы по-прежнему работают.

При этом авторы публикации добавили, что в долгосрочной перспективе российской экономике предстоит бороться с серьезными трудностями из-за потери доступа к западным технологиям, которые нельзя заменить китайскими или какими-то другими.

Также газета предположила, что антироссийские санкции Запада, по всей видимости, поспособствовали том, что Россия вряд ли затянет на продолжительный срок специальную военную операцию на Украине или начнет еще одну операцию в будущем.

Ранее французский телеканал France2 заявил, что российская экономика хорошо противостоит санкциям Запада.