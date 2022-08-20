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Профессор из Британии заявила, что зимой Запад ждет расплата за отсутствие газа РФ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Профессор политической экономии в Кембриджском университете (Великобритания) Хелен Томпсон считает, что Запад столкнется с энергетической расплатой из-за отсутствия российского газа этой зимой. Об этом эксперт написала в статье для газет The Financial Times.

По ее словам, с наступлением зимы политикам Запада предстоит сделать сложный выбор, а именно, — решить, как уменьшить ущерб от энергетического кризиса. При этом государства Азии, Ближнего Востока и Африки уже столкнулись с экономическими и политическими проблемами, пишет Тампсон.

Специалист отметила, что причиной этому являются две структурные проблемы: для роста глобальной экономики требуется все больше ресурсов; для скорейшего перехода от горючих ископаемых на чистые источники энергии страны сейчас мало что могут сделать.

«Грядущая зима несет своеобразную расплату», — написала Томпсон в статье.

По ее словам, странам Запада придется либо смириться с масштабными экономическими проблемами, которые могут негативно сказаться на демократии, либо признать, что «поставки энергоносителей накладывают существенные ограничения на те средства, с помощью которых они могут помочь Украине защитить себя».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ФРГ ждет деиндустриализация и социальный взрыв из-за нехватки газа из России.

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