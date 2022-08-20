FT: потеря западных технологий может оказать влияние на экономику РФ

Потеря западных технологий может оказать наибольшее влияние на экономику России, пишет Financial Times.

По данным издания, Китай и другие страны не смогут полностью заменить западные технологии и компоненты.

В статье также отмечается, что Банк России сумел стабилизировать рубль с помощью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок.

Издание также подчеркивает, что рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС».

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что экспорт китайских технологий в Россию резко упал в марте после вступления в силу американских санкций.

По данным издания, поставки китайских ноутбуков в Россию в марте сократились на 40% по сравнению с февралем, а экспорт смартфонов сократился на две трети. Экспорт телекоммуникационного сетевого оборудования, в свою очередь, упал на 98%.