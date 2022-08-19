Правительство Германии планирует запретить магазинам надолго открывать двери

Правительство ФРГ планирует запретить магазинам держать двери открытыми на протяжении долгого времени для экономии электроэнергии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на проект документа Министерства экономики страны.

В проекте отмечается, нагретый за счет отопления воздух может «улетучиваться», если долго держать двери открытыми.

Как пишет издание, такая мера может быть реализована в сентябре. Исключением станут двери для эвакуации.

Помимо этого, власти Германии собираются запретить использовать рекламную иллюминацию с 22:00 до 06:00. Освещение общественных зданий будет сведено до минимума, а холлы в них не будут отапливаться.

Среди исключений, однако, названы больницы, дома престарелых и детские сады.

Кроме того, на предприятиях будут установлены ограничения отопления рабочих мест, при которых 19 градусов — предполагаемая норма для сидячей работы и 12 градусов — для деятельности, предполагающей физические нагрузки.

Среди прочего, граждане, которые имеют на территории своих домов частные бассейны, не будут иметь возможность нагревать воду в них газом и электричеством.

Ранее Bloomberg писал, что Германия столкнется с проблемой деиндустриализации и социальным взрывом из-за недостатка российского газа.