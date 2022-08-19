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Правительство Германии планирует запретить магазинам надолго открывать двери

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Martin Meissner/AP

Правительство ФРГ планирует запретить магазинам держать двери открытыми на протяжении долгого времени для экономии электроэнергии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на проект документа Министерства экономики страны.

В проекте отмечается, нагретый за счет отопления воздух может «улетучиваться», если долго держать двери открытыми.

Как пишет издание, такая мера может быть реализована в сентябре. Исключением станут двери для эвакуации.

Помимо этого, власти Германии собираются запретить использовать рекламную иллюминацию с 22:00 до 06:00. Освещение общественных зданий будет сведено до минимума, а холлы в них не будут отапливаться.

Среди исключений, однако, названы больницы, дома престарелых и детские сады.

Кроме того, на предприятиях будут установлены ограничения отопления рабочих мест, при которых 19 градусов — предполагаемая норма для сидячей работы и 12 градусов — для деятельности, предполагающей физические нагрузки.

Среди прочего, граждане, которые имеют на территории своих домов частные бассейны, не будут иметь возможность нагревать воду в них газом и электричеством.

Ранее Bloomberg писал, что Германия столкнется с проблемой деиндустриализации и социальным взрывом из-за недостатка российского газа.

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