Правительство направит из ФНБ дополнительно более ₽400 млрд для строительства трассы М-12

Правительство России решило выделить в 2022 году 410 млрд руб. на дорожное строительство, которые пойдут на строительство платной автомагистрали М-12 между Москвой и Екатеринбургом и обхода Твери в составе М-11. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, чьи слова были опубликованы на сайте правительства.

«Вчера председатель правительства подписал распоряжение об утверждении паспорта проекта автомагистрали М12 Москва—Казань—Екатеринбург, и нам дополнительно 150 млрд руб. выделяют в этом году из ФНБ», — отметил Хуснуллин.

По его словам, также было подписано распоряжение о выделении средств на обход Твери и 260 млрд рублей на трассу Казань—Екатеринбург. Поэтому, несмотря на сложную экономическую ситуацию, все необходимые средства будут выделены.

Он добавил, что в 2022 году будет введено в эксплуатацию 100 км участка трассы. Следующая задача заключается в том, чтобы уже в 2023 году запустить основной ход трассы Москва—Казань.

В начале августа РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина сообщили, что российское правительство выделит еще 50 млрд руб. на ускорение работ по строительству платной трассы М-12.